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Кабмин принял механизм продления выплат для погашения ипотеки многодетным

Кабмин принял механизм продления выплат для погашения ипотеки многодетным семьям

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло постановление, продлевающее механизм выплат многодетным семьям по 450 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Внесены изменения в нормативные акты, чтобы мера стала доступна по всей стране», — сказал он,

По словам Мишустина, родители, у которых третий и последующий дети родятся до 31 декабря 2030 года, смогут получить 450 тысяч рублей и внести их как платеж по жилищному займу. Он отметил, что кредитный договор в этом случае должен быть заключен до начала июля 2031 года.

До этого эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих пояснила, что право на выплату для погашения задолженности по ипотечному кредиту получают россияне, в семьях которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. По ее словам, порядок выплаты изменится из-за недавно принятого федерального закона о продлении для многодетных семей возможности погашения обязательств по ипотечному кредиту.

Ранее стало известно, сколько в России малоимущих среди многодетных семей.

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