Эксперт предрек рост ипотечных ставок в августе

Российские банки продолжат повышать ипотечные ставки в августе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании TYMY.

«Текущий уровень ставок по ипотеке позволяет банкам не торопиться с принятием решений, но некоторые наши партнеры уже сообщили о возможном повышении ставок в ближайшее время», — заявил исполнительный директор TYMY Алексей Майстренко.

Некоторые кредитные организации уже подняли ставки по ипотечным программам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ РФ с 16% до 18% годовых. Так, Промсвязьбанк (ПСБ) с понедельника повысил ставки в среднем на 1,5%, Уралсиб — на 0,4%, отметил эксперт.

Ряд банков приняли превентивные меры и начали поднимать ставки по ипотеке еще в прошлом месяце, напомнил Майстренко. В результате, уже к июлю уровень ставок по реально одобренным кредитам составил 19,5-20%.

Накануне глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что ставки по ипотечным кредитам в России неизбежно снизятся.

Ранее эксперт раскрыл, как рост ключевой ставки повлияет на рынок аренды.