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В правительстве РФ заявили, что авиабилеты сильно не подорожают

Министр Старовойт: сильного подорожания авиабилетов не будет

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Shutterstock/Ivan Kruk

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что россиянам не стоит ожидать сильного подорожания авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это (ситуацию со стоимостью авиабилетов. — «Газета.Ru») контролирует», — отметил Старовойт.

До этого исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова сообщала, что россияне могут отказаться от дополнительных услуг или купить невозвратный билет, чтобы сэкономить на перелете.

Она уточнила, что к дополнительным опциям относятся багаж и питание. Помимо этого, эксперт советует отслеживать спецпредложения авиакомпаний, чтобы найти более дешевые билеты.

27 июля профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский говорил, что авиабилеты с 1 августа заметно подорожают из-за решения Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков.

Ранее жительница Красноярска отсудила компенсацию за некомфортный перелет с собакой.

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