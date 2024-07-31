ЦУПИС подключили к Сбер ID

Пользователи ЦУПИС смогут получить статус идентифицированного клиента с помощью Сбер ID, сообщает пресс-служба Сбера.

Сервис доступен клиентам Сбера, которые прошли полную идентификацию при получении продуктов банка.

Как отметил член правления, коммерческий директор Единого ЦУПИС Артем Сычев, с помощью Сбер ID пользователи ЦУПИС смогут пользоваться всеми преимуществами кошелька.

«Стоит отметить и надежность канала банковской идентификации, который сильно снижает регистрацию дропов и мошенников», — сказал он.

По словам директора департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Ивана Кузьмина, сегодня единым аккаунтом Сбер ID пользуются 84 млн человек.