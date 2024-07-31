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США планируют создать торговый маршрут через Армению и Азербайджан в обход России и Китая

В Госдепе заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая

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Антон Денисов/РИА Новости

Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора, идущего из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая. Об этом, ссылаясь на выступление в комитете по иностранным делам сената США помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, страны Центральной Азии «невероятно богаты», но в настоящее время их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. Если США смогут открыть маршрут, пролегающий через Армению или Азербайджан, то Вашингтон получит доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от Москвы и Пекина.

До этого профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш заявила, что Запад для борьбы с Россией проводит активную политику в отношении Армении.

24 июля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков предостерег Армению от повторения пути Украины.

Ранее Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ.

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