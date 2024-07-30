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В Совфеде предложили пересмотреть подход к льготной ипотеке

Матвиенко предложила фиксировать размер субсидии по льготной ипотеке

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением сделать льготные ипотечные программы в России более точечными. Об этом она заявила на заседании Совета по развитию финансового рынка при верхней палате парламента, пишет

По словам Матвиенко, учитывая огромную территорию страны и различия между регионами, нельзя применять единый подход ко всем.

«Льготные ипотечные программы должны быть продуманными, «прицельными» и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине, в любой точке нашей страны», — отметила спикер.>«Интерфакс».

Она также предложила рассмотреть возможность фиксации размера субсидии вместо субсидирования всей разницы с ключевой ставкой. По мнению Матвиенко, это сделает программу более понятной для участников, сохранит спрос и темпы ввода жилья, а также обеспечит прогнозируемость для бюджета.

Спикер Совфеда обратила внимание на текущее сокращение программ субсидируемой ипотеки, что может привести к снижению спроса и объемов нового строительства. Это, в свою очередь, угрожает региональным программам комплексного развития территорий, обновления аварийного жилищного фонда и ремонта сетей.

До этого Валентина Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов».

Ранее экономист дал неутешительный прогноз по ипотечным ставкам.

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