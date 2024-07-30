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Власти Китая обеспокоились замедлением экономического роста

Си Цзиньпин призвал стимулировать внутреннее потребление в Китае

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Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить реализацию мер по стимулированию внутреннего потребления в Китае на фоне растущих опасений о недостижении целевых показателей экономического роста. Об это пишет Financial Times.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая было отмечено, что «фокус экономической политики должен сместиться в сторону улучшения благосостояния народа и стимулирования потребления». Руководство страны одобрило ускорение фискальных и монетарных мер, включая использование государственных облигаций для финансирования расходов и программ стимулирования.

Заявление последовало за неожиданным снижением ключевых процентных ставок на прошлой неделе, что свидетельствует об усилиях властей по поддержке экономики. Темпы роста ВВП Китая во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом исчислении, что ниже прогноза в 5% на весь год.

Накануне стало известно, что китайские государственные финансовые учреждения ужесточили контроль над выплатами своим сотрудникам, требуя вернуть часть годовой зарплаты, превышающую 2,9 млн юаней ($400 тыс.). Эти меры касаются как материкового Китая, так и Гонконга, и связаны с кампанией председателя КНР Си Цзиньпина за «высококачественное развитие» и «общее процветание».

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