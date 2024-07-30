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Сбер согласился с инициативой об ограничении рекламы фирм «по списанию долгов»

В Сбере подчеркнули важность безопасности граждан России

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Shutterstock

Сбер поддерживает предложение Совета Федерации об ограничении в России рекламы фирм «по списанию долгов». Об этом рассказал вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбера Кирилл Демин, сообщает агентство «Прайм».

«Сбер поддерживает предложение Совета Федерации ограничить рекламу «раздолжнителей» — компаний «по списанию долгов», — приводятся его слова.

По словам Демина, в банке считают, что такое решение усилит безопасность россиян и оградит жителей страны от действий недобросовестных участников рынка.

При этом вице-президент Сбера уточнил, что в прошлом году банком был замечен рост предложений в интернете от подобных компаний. Он отметил, что количество таких объявлений превысило 2 млн.

«Мы видим, что в отдельных случаях организации, оказывающие гражданам подобные услуги, ведут агрессивные рекламные кампании, предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур освобождения от обязательств», — сказал Демин.

Он подчеркнул, что такие фирмы зачастую предлагают россиянам варианты недобросовестного поведения, что может привести к увеличению объема банкротств среди граждан.

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