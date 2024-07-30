Названа причина пустых прилавков в «Пятерочке» в российских регионах

X5 Group столкнулась с нехваткой работников на распределительном центре в Ярославской области, что ухудшило ситуацию с поставками продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера, передает РИА Новости.

«На распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами», — отметили в компании, уточнив, что среди причин дефицита кадров — отъезд рабочих-мигрантов.

В X5 Group отметили, что для решения этой локальной проблемы привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних областей и пообещали, что ситуация улучшится в ближайшее время.

Накануне Telegram-канал Mash написал, что питьевая вода и некоторые продукты исчезли из «Пятерочек» в ряде городов Золотого кольца России.

До этого в России выступили против передачи крупным торговым сетям 35% рынка. В Минпромторге до этого также признались, что рост доли федеральных сетей может негативно сказаться на работе малого и среднего бизнеса в ретейле.

Ранее стало известно о новом запрете для торговых сетей, который скажется на ценах.