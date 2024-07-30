В Сбере рассказали об ипотечных тенденциях среди россиян

Пятая часть россиян (19,3%) планирует закрыть ипотеку в ближайшие три года, в среднем по стране она есть у 15% людей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СберСтрахования среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

Отмечается, что за год доля тех, кто планирует выплачивать ипотеку более 5 лет, сократилась до 36,1% на 40,9 п. п.

Как подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский, результаты опроса показывают, что россияне очень ответственно относятся к вопросу покупки жилья.

«Мы видим значительное сокращение как сроков, за которые люди хотят выплатить ипотеку, так и среднего срока, на который планируют ее оформить. Такой кредит в перспективе требует большого внимания к планированию бюджета, чтобы сохранить благосостояние семьи», — сказал он.

Согласно исследованию, однокомнатные квартиры остались самым популярным вариантом для покупки: к ним присматриваются 41,9% покупателей. В свою очередь, двухкомнатными квартирами и студиями интересуется примерно одинаковое число респондентов - 24,5% и 23,8%. При этом большинство россиян (72,5%) ориентируются на новостройки.

Вестеровский напомнил, что страхование недвижимости обязательно при покупке жилья в ипотеку. По его словам, в июле этого года для клиентов СберСтрахования из-за снижения тарифов в среднем стоимость полиса уменьшилась на 45%.

«Всего с начала года СберСтрахование урегулировала более 3,7 тыс. страховых случаев по программам ипотечного страхования и выплатила клиентам свыше 800 млн рублей. Самая крупная выплата составила 9,1 млн рублей из-за пожара», — уточнил он.

Опрос показал, что россияне готовы оформить ипотеку в среднем на 15 лет. Каждый третий (28,7%) сообщил, что не планирует брать ее больше, чем на 3 года. При этом большинство (80,9%) предпочли бы обойтись без первоначального взноса.

Из тех, кто все же собирается покупать жилье со взносом, треть (37,4%) рассчитывают накопить необходимую сумму, примерно столько же (36,4%) — взять потребительский кредит. Каждый пятый (22,5%) планирует использовать для покупки материнский капитал.