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ЦБ ожидает первые расчеты в криптовалютах до конца года

Набиуллина: первые криптоплатежи могут пройти в России уже в 2024 году

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Банк России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россия готовится к легализации расчетов в криптовалютах уже в этом году. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации, по сведениям РИА Новости.

«Условия эксперимента мы обсуждаем с министерствами, ведомствами и бизнесом. Ожидаем, что первые платежи пройдут до конца этого года», — заявила она.

24 июля нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законодательную инициативу, предоставляющую Центробанку право с 1 сентября запустить пилотный проект по созданию платформы для использования криптовалют в международных расчетах.

Перед вторым чтением было решено расширить сферу применения экспериментального режима. Приняты поправки в закон «Об организованных торгах», наделяющие ЦБ с 1 сентября полномочиями по утверждению программы ЭПР для организации торгов цифровыми валютами на территории РФ.

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