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В ЦБ РФ назвали риски для экономики при высокой инфляции

Набиуллина: экономика плохо «слушается руля» при высокой инфляции

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Пресс-служба Госдумы РФ

Высокая инфляция делает экономику крайне уязвимой, она плохо «слушается руля». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, чьи слова передает ТАСС.

«Что будет, если при этой ограниченности ресурсов подстегивать спрос? Он просто весь уйдет в ускорение инфляции, а экономика начнет замедляться, более того — возникнет риск свалиться в глубокую рецессию», — сказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Она уточнила, что России в нынешних обстоятельствах никак нельзя позволить инфляции разогнаться.

До этого Набиуллина говорила, что сдерживание инфляции для защиты доходов граждан – одна из главных миссий Центробанка России.

Глава регулятора сравнила российскую экономику с кораблем, «вступившим в бурные незнакомые воды». По ее словам, «океан остался океаном», однако «штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели».

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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