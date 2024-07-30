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В ВТБ заявили о рисках перегрева экономики из-за кредитов бизнесу

Топ-менеджер ВТБ Пьянов: доля бизнес-кредитов в ВВП России слишком высока

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В сфере корпоративного кредитования в РФ возможен перегрев. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РИА Новости.

«С учетом очень успешных по приросту 2023 и 2024 годов я допускаю, что мы сейчас находимся в зоне перегрева по показателю кредита юрлиц к ВВП, даже в мировом сравнении», — отметил Пьянов.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что банк примет во внимание недавнее заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном использовании макропруденциальных мер для снижения роста закредитованности заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Набиуллина ранее выразила обеспокоенность тем, что выручка предприятий может оказаться недостаточной для обслуживания кредитов, которые часто берутся на сделки M&A или рыночную экспансию.

Пьянов предположил, что даже после повышения ключевой ставки до 18% рост корпоративного кредитования может не замедлиться. Он добавил, что макропруденциальные надбавки — не единственный инструмент регулирования в этой сфере. Кроме того топ-менеджер заявил, что корпоративный кредит, вероятно, является той строчкой, которая наиболее отклонилась от макропрогнозов ЦБ, и это тоже явно проинфляционный фактор.

До этого главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил , что Россия должна полностью отказаться от использования западной финансовой системы в своей внешней торговле для нейтрализации санкционного влияния. Он предложил создать независимый финансово-логистический контур торговли и перейти на расчеты в национальных валютах, что обеспечит устойчивость российской экономики.

Ранее в Центробанке сравнили экономику России с кораблем в бурных водах.

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