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Минфин Украины признал, что 2025 год будет более сложным

Минфин Украины: 2025 год будет сложнее из-за неопределенности с выборами в США

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РИА Новости

Следующий год будет для Украины сложнее текущего из-за неопределенности вокруг выборов президента США, заявил министр финансов республики Сергей Марченко. Его слова приводит РБК-Украина.

«Следует напомнить, в частности, как в этом году мы долго ждали решения Конгресса США о помощи Украине. Вместе с тем ожидать, что в условиях избирательной гонки в Штатах будут приняты соответствующие решения на 2025 год, мы не можем», — отметил глава Минфина.

Возможности Киева без помощи США или других союзников с Запада ограничены, подчеркнул Марченко.

На днях стало известно, что государственный долг Украины по результатам июня вырос еще на $1,16 млрд. Размер задолженности страны по состоянию на 30 июня составил $152,16 млрд. Дефицит бюджета республики находится на рекордных максимумах уже второй год подряд. Ожидается, что в 2024 году он составит $43,9 млрд.

Ранее аналитики Fitch назвали дефолт Украины неизбежным.

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