Какао-бобы подешевели до минимума за четыре месяца

Фьючерсы на какао упали до самого низкого уровня за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg.

По итогам торгов 29 июля стоимость фьючерса на какао-бобы опустилась на 4,4%, до отметки в $6650 за тонну. Это минимальная цена с начала марта.

За июль какао-бобы на бирже в Нью-Йорке подешевели на порядка 13% после более чем двукратного роста в начале этого года. Котировки начали падать на фоне улучшения погодных условий в регионах-производителях. Тем не менее цены на какао все еще остаются выше средних исторических значений.

Длительный период высоких цен на какао, который, как ожидается, продолжится, вероятно, повлияет на спрос и приведет к замедлению помола, предупреждают аналитики.

В апреле стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года, преодолев отметку в $11 тыс. за тонну.

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