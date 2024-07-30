В Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина в РФ

В Государственной думе РФ предложили ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок и увеличить долю продаж топлива на бирже с 13% до 20%. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутаты считают, что эти меры помогут предотвратить значительный рост розничных цен на бензин. Опасения по поводу повышения цен возникли после того, как с начала июля на бирже бензин подорожал на 12,2%, согласно данным Санкт-Петербургской биржи.

Вопросы ценообразования обсуждались 29 июля на совете Госдумы и в Минэнерго. Основными причинами роста цен названы ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах, проблемы с логистикой и участие топливных компаний в купле-продаже.

ФАС также сообщила о нарушениях при продаже топлива в рознице в некоторых регионах.

За последний месяц Пермское УФАС выявило нарушение законодательства о защите конкуренции со стороны «дочки» «Лукойла» из-за завышенных цен на топливо. В Туве также был обнаружен сговор среди 10 компаний на рынке нефтепродуктов. Тверское УФАС направило предупреждение «дочке» «Сургутнефтегаза» за признаки ценовой дискриминации по отношению к потребителям.

Кроме того, два топливных предприятия в ЛНР получили предупреждения за введение покупателей в заблуждение относительно условий продажи, в частности, касающихся цен на нефтепродукты, сообщили в ФАС.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил изданию, что розничные цены на бензин растут в России в пределах инфляции, а вот к биржевым есть претензии.

По словам эксперта, существует системная проблема в ценообразовании, заключающаяся в несоответствии структуры производства бензина его потреблению. В частности, наблюдается больший спрос на бензин АИ-95, при этом его производство отстает. Также на ситуацию влияют санкции, которые негативно сказываются на сроках проведения ремонтных работ.

Аркуша подчеркнул, что необходимо придавать приоритет перевозкам топлива железнодорожным транспортом, поскольку с сентября вступают в силу новые правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре РЖД, что может усложнить доступ перевозчиков к этой инфраструктуре в условиях ограниченной пропускной способности.

По оценке эксперта, простое увеличение норматива продаж топлива на бирже вряд ли окажет значительное влияние. Запрет на экспорт бензина, безусловно, приведет к насыщению рынка и стабилизации цен, однако это будет лишь временной мерой, заключил он.

Ранее Новак рекомендовал нефтяникам увеличить нагрузку НПЗ из-за спроса на бензин.