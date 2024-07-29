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Британия взыщет с миллиардера Авена почти миллион долларов и прекратит его дело

Bloomberg: Британия взыщет с Авена $963 тысячи и прекратит расследование

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Великобритания взыщет с российского миллиардера Петра Авена почти миллион долларов с условием прекращения расследования по делу о его уклонении от санкций. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что управляющий имуществом Авена согласился выплатить £750 тыс. ($963 тыс.), чтобы прекратить почти двухлетнее расследование британской полиции.

Помимо этого, в соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путем» в британскую казну уйдут тысячи фунтов наличными, изъятые в особняке Авена в окрестностях Лондона.

По информации Bloomberg, у самого Авена нет банковского счета в Великобритании, но его подозревали в использовании счетов, принадлежащих его жене и фирмам по управлению недвижимостью, в качестве личной «копилки» для финансирования своего образа жизни.

10 апреля Высший суд ЕС снял «недостаточно обоснованные» санкции с российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Они были одними из первых, против кого Запад ввел ограничения в 2022 году из-за конфликта на Украине. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский предприниматель выиграл иск по отмене санкций ЕС.

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