России предложили перейти на расчеты в криптовалютах

Сальвадор предлагает использовать биткоин для расчетов с Россией в торговых операциях. Об этом газете «Известия» рассказал первый секретарь посольства в Никарагуа Александр Илюхин, курирующий отделение в Сальвадоре.

«У нас возникают сложности с расчетами, потому что официальная валюта в Сальвадоре — доллар США. Как альтернативу Сальвадор предлагает использовать криптовалюту в торговых операциях», — отметил Илюхин.

Биткоин является официальным платежным средством в этой латиноамериканской стране, в то время как в России расчеты в криптовалютах пока законодательно не урегулированы. По словам Илюхина, товарооборот между Россией и Сальвадором демонстрирует рост.

«В 2018 году он был на уровне $4-6 млн, к 2019-му вырос примерно до $8 млн. Несмотря на пандемию, в 2020-м он уже представлял порядка $20-22 млн. До начала СВО он уже дорос почти до $100 млн», — отметил секретарь.

Дипломат отметил, что внутри Сальвадора любой турист может расплачиваться биткоинами за услуги, но в России эта криптовалюта пока не распространена.

«Было бы идеально создать в Сальвадоре банк, который бы мог производить транзакции в различных валютах — юане, индийской рупии, российском рубле», — добавил он.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании майнинга.

Ранее российский бизнес столкнулся с проблемами платежей в юанях.