Россиянам назвали среднюю стоимость отдыха в Турции летом 2024 года

Средняя стоимость летнего отдыха в Турции для российских туристов в 2024 году составит около 200 тыс. рублей на двоих. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Горина, цена отдыха в Турции может варьироваться в зависимости от категории гостиницы. Для других популярных направлений эксперт также назвал средние показатели стоимости отдыха. Так, в ОАЭ отдых обойдется в 160-250 тыс. рублей на двоих, однако премиальные туры могут стоить дороже.

Страны Юго-Восточной Азии оказались наиболее дорогостоящим направлением среди названных. Средняя стоимость отдыха там составит 250-350 тыс. рублей на двоих.

Вице-президент РСТ отметил, что самым бюджетным выездным направлением для россиян в летнем сезоне 2024 года станет Абхазия. Стоимость отдыха там начинается от 83 тыс. рублей на двоих.

На прошлой неделе в России назвали тренды туризма 2024 года. Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков отметил растущую популярность внутреннего туризма, а также экологического, сельского и активного туризма, в частности пеших прогулок в рамках горного туризма на Кавказе.

Ранее в России не увидели оттока туристов из Турции.