Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер изменил условия доступа к сервису GigaChat для предпринимателей

Новые условия доступа к GigaChat позволят бизнесменам прогнозировать бюджет

close
100%
Freepik.com

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут подключиться к сервису GigaChat по предоплате, сообщили в пресс-службе Сбера.

Ранее счет за использование сервиса выставлялся в конце месяца.

Теперь владелец бизнеса сможет выбрать необходимые ему пакеты токенов, оплатить счет-оферту, а затем начать использовать сервис.

Новая система оплаты позволит предпринимателям проще проводить закупочный процесс и прогнозировать бюджет. Клиент может быть уверен, что не потратит на услуги больше запланированной суммы.

Как пояснили в Сбере, преимущества предоплатной схемы заключаются в том, что со стороны клиента не требуется заполнение, подписание и направление через электронный документооборот договора или заявления на присоединение к оферте.

Кроме того, новый подход к оплате корпоративных тарифов позволит эффективнее тестировать гипотезы использования системы искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.

По сравнению с freemium-режимом корпоративным пользователям доступно использование сервиса в коммерческих целях: предоставляется расширенное количество потоков для взаимодействия с системой, которое по согласованию может быть увеличено, а также есть возможность управлять системой фильтров (цензурированием).

При этом прежняя постоплатная схема также останется доступной для пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами