Сбер изменил условия доступа к сервису GigaChat для предпринимателей

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут подключиться к сервису GigaChat по предоплате, сообщили в пресс-службе Сбера.

Ранее счет за использование сервиса выставлялся в конце месяца.

Теперь владелец бизнеса сможет выбрать необходимые ему пакеты токенов, оплатить счет-оферту, а затем начать использовать сервис.

Новая система оплаты позволит предпринимателям проще проводить закупочный процесс и прогнозировать бюджет. Клиент может быть уверен, что не потратит на услуги больше запланированной суммы.

Как пояснили в Сбере, преимущества предоплатной схемы заключаются в том, что со стороны клиента не требуется заполнение, подписание и направление через электронный документооборот договора или заявления на присоединение к оферте.

Кроме того, новый подход к оплате корпоративных тарифов позволит эффективнее тестировать гипотезы использования системы искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.

По сравнению с freemium-режимом корпоративным пользователям доступно использование сервиса в коммерческих целях: предоставляется расширенное количество потоков для взаимодействия с системой, которое по согласованию может быть увеличено, а также есть возможность управлять системой фильтров (цензурированием).

При этом прежняя постоплатная схема также останется доступной для пользователей.