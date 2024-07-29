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«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 27 июля поставил в Китай по «Силе Сибири» рекордный объем газа

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская компания «Газпром» 27 июля установила новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китайскую Народную Республику по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

«Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что поставки по российскому газопроводу осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Заместитель главы министерства энергетики РФ Сергей Мочальников сообщал, что объем поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в 2023 году превысил план на 800 млн кубов и составил 22,7 млрд кубов. Всего с момента запуска газопровода 2 декабря 2019 года по 1 июля 2024 года по нему было прокачено 68 млрд кубов газа.

Ранее сообщалось, что Россия в июне поставила в КНР трубопроводный газ на рекордные $737 млн.

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