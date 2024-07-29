Курорт Сбера провел экологическую акцию на реке Томь

Курорт Сбера «Манжерок» и Томский научно-производственный рыбоводный комплекс в рамках экологической акции выпустили в реку Томь более 70 тысяч мальков нельмы, сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие направлено на восстановление и сохранение водных биологических ресурсов сибирских рек.

Председатель совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов отметил, что зарыбление водоемов для курорта не является разовой акцией.

«Такие проекты мы реализуем регулярно, это часть масштабной экологической программы компании. Для нас важно не просто выпустить мальков в реки, а сделать так, чтобы они максимально адаптировались в водоемах. Для этого выпускаем мальков в июле, когда вода в реках максимально теплая», — подчеркнул он.



Морозов объяснил, что сегодня естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому «Манжерок» занимается зарыблением. По его словам, это позволяет сохранить экосистему водоемов в неизменном виде и выполнить требования природоохранного законодательства.

Отмечается, что выпущенные мальки росли в условиях, приближенных к природным. Как уточнили в Сбере, на протяжении двух месяцев молодь подрастала в специально подготовленном искусственном водоеме.

Напомним, курорт Сбера проводит подобные акции на протяжении 3 лет. За это время в сибирские реки курортом было выпущено более 130 тысяч мальков ценных пород рыбы. Также за время работы экологической программы курорта в регионе высажено 1,8 миллиона саженцев хвойных пород деревьев на общей площади около 600 гектаров.