Иностранные фармкомпании резко сократили выплаты российским врачам

В 2023 году десять крупнейших зарубежных фармацевтических компаний существенно снизили выплаты российским врачам, сократив оплату конференций, проезда и стоимость консультаций врачей до суммы 652,6 млн руб. — на 17% меньше, чем годом ранее. Лидер по объему выплат, немецкая Bayer, урезала их на 31%, снизив с 336,6 млн руб. до 230,6 млн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

Существенное падение объемов финансирования медиков из РФ показали GlaxoSmithKline, Takeda и Novo Nordisk, фактически полностью прекратив выплаты российским медикам. При этом компании не отказались от практики полностью: минимум четыре врача, сотрудничавшие с Bayer, получили более 1 млн руб. каждый.

«Снижение выплат стало результатом изменения подхода к работе. Мы сфокусировались только на активностях, представляющих наибольшую ценность для повышения знания врачей о правильном применении наших продуктов, в том числе на цифровых решениях», — пояснили в Bayer.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов связал сокращение с приостановкой многими иностранными компаниями маркетинговых программ в России после начала СВО. Падение продаж вынудило их реагировать и расширять работу с врачами, но в 2023 году они переключились на другие каналы продвижения.

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