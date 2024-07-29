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Российский бизнес столкнулся с проблемами платежей в юанях

«Ъ»: 80% платежей в юанях возвращаются в Россию из-за санкций

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании столкнулись с серьезными трудностями при проведении трансграничных платежей в юанях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным издания, около 80% платежей в китайской валюте возвращаются обратно в Россию. Ситуация продолжает ухудшаться, особенно после введения новых американских санкций.

Китайская сторона стала более требовательной к документации. Переводы могут задерживаться на несколько недель, после чего их могут отменить без объяснения причин. Это приводит к финансовым потерям клиентов из-за колебаний курсов валют и комиссий, пишет издание.

«По нашему опыту банки ничего не запрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30–40 дней и возвращаются назад», — рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.

Для решения проблемы компании прибегают к услугам посредников — платежных агентов или «торговых домов». Основатель Sagrada Legal Олег Ушаков, пояснил, что использование таких посредников увеличивает стоимость сделки на 3-10% в зависимости от ее сложности и суммы.

Эксперты видят потенциальное решение проблемы в использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют для трансграничных расчетов. Однако на данный момент ЦФА требуют регистрации иностранных контрагентов на российских площадках, что может нести риски вторичных санкций.

12 июня американский минфин ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. В ведомстве США отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Ранее в Китае начали избегать «грязных» юаней из России.

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