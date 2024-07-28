В Греции скончался единственный член королевской семьи

В Афинах в возрасте 85 лет умер принц Греческий и Датский Михаил, который был единственным членом греческой королевской семьи. Об этом сообщает издание «Катимерини».

Отмечается, что он был единственным членом королевской семьи Греции, который не покинул страну после событий 13 декабря 1967 года, когда король Константин пытался свергнуть хунту.

Михаил также был единственным членом королевской семьи, имевшим гражданство Греции, в переписи муниципалитета Афин он был зарегистрирован как «Мишель Де Грес».

В статье говорится, что Михаил потерял отца, когда ему был всего год. Он вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю.

По словам автора материала, Михаил приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности, долгое время жил в стране, однако в последние годы «делил свое время между родиной и за границей».

Также отмечается, что, несмотря на свое высокое происхождение, Михаил добился международного признания как писатель, написавший десятки романов-бестселлеров.

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