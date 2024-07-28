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Сбер поддержал идею по созданию регулируемого рынка криптовалют

Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер направил в Центральный банк России пожелания к параметрам экспериментального правового режима биржевых торгов криптовалютой. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, передает ТАСС.

По его словам, Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют. Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга, добавил Попов.

«Сбер уже направил в Центральный банк пожелания к параметрам экспериментального правового режима, а также продолжит активное участие в его проработке», — сказал зампред правления банка.

По его мнению, инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов.

24 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит урегулировать в России майнинг криптовалют. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что законодательное регулирование майнинга на уровне может стимулировать развитие отрасли, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Ранее Путин рассказал об угрозе майнинговых ферм для россиян.

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