Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы

Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы в страну до конца 2024 года

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Казахстанские власти приняли решение продлить меры по ограничению ввоза пшеницы в страну до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания комиссии правительства Казахстана по вопросам внешнеторговой политики.

«Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта продлен до конца года», — говорится в сообщении.

В Астане обосновывают эти меры угрозой ввоза продукции в страну из РФ посредством «серых схем» и также высоким показателем урожая в самом Казахстане. Помимо запрета на ввоз пшеницы, были также продлены ограничения в отношении вывоза маточного поголовья мелкого и крупного рогатого скота.

Запрет на ввоз пшеницы республика ввела 12 апреля. Он должен был действовать полгода.

До этого сообщалось, что экспорт из РФ в Казахстан за пять месяцев снизился на 10,1%. Тем не менее Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком товаров в страну.

Ранее стало известно, что владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами