Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы

Казахстанские власти приняли решение продлить меры по ограничению ввоза пшеницы в страну до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания комиссии правительства Казахстана по вопросам внешнеторговой политики.

«Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта продлен до конца года», — говорится в сообщении.

В Астане обосновывают эти меры угрозой ввоза продукции в страну из РФ посредством «серых схем» и также высоким показателем урожая в самом Казахстане. Помимо запрета на ввоз пшеницы, были также продлены ограничения в отношении вывоза маточного поголовья мелкого и крупного рогатого скота.

Запрет на ввоз пшеницы республика ввела 12 апреля. Он должен был действовать полгода.

До этого сообщалось, что экспорт из РФ в Казахстан за пять месяцев снизился на 10,1%. Тем не менее Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком товаров в страну.

Ранее стало известно, что владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана.