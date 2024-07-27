Швейцария не будет получать доходы от активов РФ и использовать их на нужды Киева, как ЕС

В Государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии заявили, что Берн не будет генерировать доходы от активов Российской Федерации, как это делают страны Евросоюза, а также использовать их на нужды Украины. Об этом сообщает агентство Keystone-SDA.

В ведомстве подчеркнули, что Швейцария обязуется не иметь права получать никаких особых доходов, связанных с активами Банка России, в соответствии с законодательством страны и международными обязательствами.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае транша ее активов Украине. По ее словам, по каждому пункту в межведомственном формате будет приниматься решение об ответе.

Ранее ЕС предложил два варианта заморозки российских активов.