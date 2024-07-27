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В России призвали популяризовать среди школьников работу на заводах

Сенатор Косихина: школьникам нужно рассказывать о престижности рабочих профессий

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Александр Коркка/РИА «Новости»

В России необходимо популяризовать рабочие профессии среди школьников, заявила сенатор Наталия Косихина. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик предлагает больше рассказывать ученикам о престижности такой работы, указывать на их тренд и популярность при помощи видео и интервью с молодыми специалистами. Также сенатор считает нужным внедрение экскурсий для школьников на промпроизводства.

«[Можно] рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером. Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике», — отметила Косихина.

В первом квартале 2024 года дефицит кадров в российских компаниях достиг исторического максимума. Сильнее всего нехватку сотрудников испытывали сферы производства и IT.

До этого в России зафиксировали снижение средних зарплат айтишников на 15-25%.

Ранее стало известно, удерживает ли наличие кредита от смены работы.

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