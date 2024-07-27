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Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

ТАСС: мошенники создали новую схему кражи доступа к Telegram-аккаунтам

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Shutterstock

Мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам в Telegram, предупреждает ТАСС.

Злоумышленники, используя номер телефона своей потенциальной жертвы, направляют множество запросов на получение кода подтверждения для входа в соцсеть. Затем с фейкового аккаунта под именем Telegram Security Messenger они напрямую связываются с пользователем и предлагают перейти по ссылке для повышения безопасности Telegram-аккаунта.

Такой фишинг опасен кражей аккаунта и выманиванием денег у контактов пострадавшего, отмечают эксперты.

«В отдельных случаях злодеям даже удается вывести средства с привязанной к аккаунту карты. Кроме того, украденный аккаунт могут использовать для незаконной деятельности: скама, продажи запрещенных веществ и прочего», — отметил глава направления Security Awareness МТС Red Илья Одинцов.

До этого сообщалось, что российские банки с 25 июля начнут возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме.

Ранее в Центробанке заявили об обсуждении дополнительных мер по борьбе с мошенничеством.

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