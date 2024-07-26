Глава минфина США Йеллен признала факт давления на Европу

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США давят на Европейский союз по гарантиям продолжения заморозки активов России. Об этом сообщает Reuters.

«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — сообщает издание, ссылаясь на заявления Йеллен.

Утверждается, что Вашингтон требует от Европейского союза, чтобы замороженные российские активы оставались в нынешнем положении.

До этого Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ будет рассматривать любые механизмы и способы защиты инвесторов из РФ для разблокировки активов.

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.