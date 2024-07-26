Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава минфина США Йеллен признала факт давления на Европу

Reuters: Йеллен заявила, что США давят на ЕС по гарантиям заморозки активов РФ

close
100%
Global Look Press

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США давят на Европейский союз по гарантиям продолжения заморозки активов России. Об этом сообщает Reuters.

«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — сообщает издание, ссылаясь на заявления Йеллен.

Утверждается, что Вашингтон требует от Европейского союза, чтобы замороженные российские активы оставались в нынешнем положении.

До этого Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ будет рассматривать любые механизмы и способы защиты инвесторов из РФ для разблокировки активов.

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами