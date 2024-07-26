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В ЦБ рассказали о средней максимальной ставке в банках России

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на уровне 16,57%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупных российских банках по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Отмечается, что по данным на первую декаду июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%. Таким образом, она обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня.

Центробанк России на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение Банка России совпало с прогнозом участников финансового рынка.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что недавнее повышение ключевой ставки снизит темпы кредитов с плавающей ставкой для компаний. Набиуллина отметила, что рост спроса на кредиты в текущем году существенно превзошел оценки аналитиков ЦБ.

Ранее эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки скажется на доступности ипотеки.

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