Девелоперы оценили влияние повышения ключевой ставки на рынок новостроек

Повышение Центробанком ключевой ставки до 18% годовых не окажет серьезного влияния на рынок новостроек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных девелоперов.

«Решение было ожидаемым. На отрасль оно едва ли окажет заметное влияние. Рыночная ипотека была фактически недоступной и в период 16% ставки», — заявили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника».

По итогам заседания 26 июля Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Набиуллина отметила, что все четыре триггера для повышения ключевой ставки реализовались, в связи с этим было принято решение повысить показатель до 18%. Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки. Подробнее о повышении ключевой ставки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестстратег оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ.