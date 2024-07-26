Набиуллина оценила масштаб перегрева российской экономики

Перегрев российской экономики в начале 2024 года достиг максимума за последние 16 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть модельные оценки, которые говорят о том, что в начале этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным с 2008 года», — сказала председатель ЦБ

Количественную оценку перегрева экономики РФ дать невозможно, поскольку это ненаблюдаемая величина, заключила Набиуллина.

Также глава Центробанка обратила внимание на исчерпание резервов рабочей силы и производственных мощностей.

«Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции», — отметила Набиуллина.

Банк России на заседании 26 июля повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. Как это отразится на ставках по вкладам, кредитам и курсе рубля — в материале «Газеты.Ru».

До этого инвестстратег назвал реакцию курса рубля на решение ЦБ нейтральной.

Ранее Набиуллина назвала причины повышения ставки.