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В ЦБ РФ заявили о надежде на тенденцию большего сбережения средств россиянами

Набиуллина: ЦБ надеется, что на фоне высоких ставок люди будут больше сберегать

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Пресс-служба Банка России

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассчитывает на тенденцию большего сбережения средств среди россиян на фоне высоких ставок по депозитам.

«По нашему мнению, граждане в основном денежные средства направят на сбережения, особенно с учетом высоких ставок по депозитам. Но кто-то, безусловно, будет направлять и на потребление», — сказала Набиуллина.

26 июля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение Банка России совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», предрекли рост ставок по вкладам и кредитам на 1,5-2 процентных пункта после решения ЦБ. По мнению экспертов, рубль в краткосрочной перспективе будет укрепляться к основным зарубежным валютам — юаню, доллару и евро.

До этого сенатор Ольга Епифанова прогнозировала, что во второй половине лета 2024 года ставки по вкладам в России могут вырасти.

Ранее россиянам рассказали, когда ЦБ приступит к снижению ключевой ставки.

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