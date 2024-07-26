В ЦБ РФ заявили о надежде на тенденцию большего сбережения средств россиянами

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассчитывает на тенденцию большего сбережения средств среди россиян на фоне высоких ставок по депозитам.

«По нашему мнению, граждане в основном денежные средства направят на сбережения, особенно с учетом высоких ставок по депозитам. Но кто-то, безусловно, будет направлять и на потребление», — сказала Набиуллина.

26 июля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение Банка России совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», предрекли рост ставок по вкладам и кредитам на 1,5-2 процентных пункта после решения ЦБ. По мнению экспертов, рубль в краткосрочной перспективе будет укрепляться к основным зарубежным валютам — юаню, доллару и евро.

До этого сенатор Ольга Епифанова прогнозировала, что во второй половине лета 2024 года ставки по вкладам в России могут вырасти.

Ранее россиянам рассказали, когда ЦБ приступит к снижению ключевой ставки.