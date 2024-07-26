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Стало известно об «удивительном буме» потребительских расходов в России

Financial Times: в РФ наблюдается неожиданный рост потребительских расходов

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Unsplash

В России наблюдается «удивительный бум» потребительских расходов, которому поспособствовали государственные расходы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Газета отметила, что для многих экспертов такое развитие событий оказалось полной неожиданностью. По данным издания, представители розничной торговли и потребительского бизнеса «спешат отреагировать» на растущий экономический спрос. Отмечается, что это происходит в условиях, когда расширяются торговые сети и развивается внутренний туризм.

FT отмечает, что среди прочего вырос спрос на обучение в частных школах, увеличились продажи произведений искусства на внутреннем российском рынке. В свою очередь в аукционных домах РФ в первой половине текущего года с молотка ушло больше лотов, чем в любом другом году до начала специальной военной операции на Украине.

Незадолго до этого сообщалось, что россияне по итогам прошлого года сократили расходы на домашнее питание до 33,2% от общих трат. Такая цифра по данным Росстата является минимальным показателем с 2019 года.

Ранее в России зафиксировали резкий спад спрос на услуги клининга.

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