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Инвестстратег оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ

Инвестстратег Бахтин назвал нейтральной реакцию курса рубля на решение ЦБ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Рубль нейтрально встретил новость о повышении ключевой ставки до 18%. Биржевой юань продолжил двигаться чуть выше 11,7 рубля, а доллар, согласно индикаторам срочного рынка, показывает нейтральную динамику около 86,6 рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Повышение ставки на 200 базисных пунктов рассматривалось среди возможных решений ЦБ и неожиданным для рынка не было. Ключевое влияние на курс оказывает экспортно-импортная компонента, а именно динамика экспортных доходов и спроса на инвалюту со стороны импортеров. Локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налогового периода», — отметил Бахтин.

По его прогнозу, курс юаня в краткосрочной перспективе составит 11,65–11,85 рубля с дальнейшим выходом к 12 рублям после налогового периода, а доллара — 85–87 рубля со смещением к 88–89 рублям в августе.

ЦБ на заседании 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Регулятор объяснил свое решение ускорением инфляции в стране и повысил свой прогноз по ней до 6,5–7,0% в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.

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