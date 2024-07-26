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Госдолг Украины за июнь вырос еще на $1 млрд

Госдолг Украины превысил $152 млрд

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Госдолг Украины за июнь увеличился еще на $1,16 млрд, превысив отметку в $152 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

По состоянию на 30 июня размер задолженности Украины достиг $152,16 млрд. Госдолг составил 94,85% от общей суммы, гарантированный государством долг — 5,15%.

Дефицит бюджета республики находится на рекордных уровнях уже второй год подряд. Согласно прогнозам, в 2024-м он составит $43,9 млрд.

На днях сообщалось, что власти Украины смогли достичь договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций о реструктуризации долга. Соглашение предусматривает обмен действующих евробондов на пакет новых с номинальным снижением стоимости долга на 37%.

Накануне аналитики Fitch назвали дефолт Украины неизбежным.

Ранее в Грузии объяснили, почему не ввели санкции против России.

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