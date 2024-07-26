Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии объяснили, почему не ввели санкции против России

Парламент Грузии: введение санкций против РФ стоило бы экономике более $6,6 млрд

close
100%
parliament.ge

Введение санкций против России в 2022 году привело бы к спаду экономики Грузии на 17%, что равносильно ущербу в размере более $6,6 млрд, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова приводит ТАСС.

«Мы получили бы в три раза больше экономического удара, чем это было во время пандемии, что равно разрушению экономики», — заявил парламентарий.

По итогам 2022 года экономический рост Грузии составил 10%, напомнил Папуашвили.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия запретила физическим и юридическим лицам из стран ЕС участвовать в обмене активами с РФ.

До этого сообщалось, что российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 млрд рублей. В пул для возможного обмена вошли акции Alphabet, Tesla и Microsoft.

Ранее Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами