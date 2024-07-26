Сбер обслужил более тысячи корпоративных клиентов в новых регионах

За первый месяц работы в новых регионах Сбер обслужил более 1 тыс. корпоративных клиентов, сообщил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«Предприниматели в течение месяца открыли более 350 расчетных счетов и оформили более 280 бизнес-карт. Объем кредитных заявок корпоративных клиентов составил 600 млн рублей», — сказал он.

Попов добавил, что корпоративные клиенты подключают пакеты услуг, торговый эквайринг, зарплатные проекты.

Напомним, с 25 июня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работают 26 партнерских и 16 мобильных офисов Сбера.