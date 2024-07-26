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Россиянам рассказали о новом порядке списания долгов по кредитам

В России изменился порядок списания задолженностей по кредитам

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Depositphotos

В России изменился порядок списания задолженностей по кредитам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера «Русяев и партнеры», юриста Илью Русяева.

«Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени», — пояснил эксперт.

Ожидается, что такое нововведение облегчит положение заемщиков, которые временно испытывают трудности с финансами.

В последнее время россияне стали брать больше денег в долг через микрозаймы. По данным НБКИ, в июне средний размер такого кредита составил 10 080 рублей. Год назад речь шла о сумме в 9180 рублей. Самые крупные микрозаймы оформляют жители Москвы. Средний размер «займа до зарплаты» в столице вырос до 11 970 рублей.

По итогам 2023 года лидерами по доле имеющих кредиты стали многодетные семьи. Закредитованность этой категории населения достигла 67%.

Ранее стало известно, когда россияне открывают кредитки.

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