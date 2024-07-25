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Единый регулятор азартных игр в 2024 году перечислил на российский спорт 16,5 млрд рублей

Единый регулятор азартных игр представил данные о целевых отчислениях на спорт

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил на российский спорт 16,5 млрд рублей за первый квартал 2024 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в Теlegram-канале организации данные о количестве целевых отчислений на спорт от букмекерских компаний.

Согласно представленным данным, в 2020 году (до начала работы ЕРАИ) сумма перечислений букмекерских организаций спортивным федерациям составила 2,3 млрд рублей.

В 2021 году, в первый год работы ЕРАИ регулятор перечислил на российский спорт 10 млрд рублей, в 2022 году — 13,8 млрд рублей, в 2023 году — 19,1 млрд.

В ЕРАИ считают, что существенный рост целевых отчислений связан с активной борьбой регулятора с «серым» сегментом рынка азартных игр, а также с законодательными инициативами, регулирующими отрасль.

В сообщении отмечается, что основным источником социальной напряженности рынка азартных игр является незаконная игорная деятельность, речь идет об онлайн казино, незаконных букмекерах и лотереях, которые используют крайне агрессивную рекламу в интернете, в том числе через популярных блогеров.

Единый регулятор азартных игр напомнил, что неоднократно выходил с инициативой о наделении полномочиями ЕРАИ о прямой блокировке незаконных сайтов. Это кратно бы усилило борьбу с нелегальным сектором, считают в организации.

«У ЕРАИ есть все необходимые информационные системы и они готовы приступить к выполнению задач немедленно», говорится в сообщении регулятора.

Напомним, Единый регулятор азартных игр был создан в 2021 году. Его задачи — увеличение внебюджетного финансирования спорта за счет целевых отчислений от азартных игр, противодействие незаконным организаторам азартных игр в интернете и усиление общего надзора со стороны государства в этой части.

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