Финансовые санкции США в отношении компаний, физлиц или объектов собственности затронули в той или иной форме треть всех государств мира. Такие данные опубликовало американское издание The Washington Post (WP).

В настоящее время более 60% стран с низким доходом находятся под американскими санкциями. Соединенные Штаты вводят в три раза больше санкций, чем любое другое государство, отмечается в материале. Лишь в прошлом году рестрикции Вашингтона затронули более трех тысяч лиц.

В статье указывается, что американские санкции наносят огромный ущерб странам, которые под них попали. Так, они мешают Кубе получать жизненно важные лекарства, а Сирии — восстанавливать страну после боевых действий. Санкции США против Венесуэлы привели к экономическому кризису в Боливарианской Республике.

Санкции против Венесуэлы способствовали экономическому упадку в стране, по масштабам примерно в три раза превышающему урон, нанесенный Соединенным Штатам в годы Великой депрессии.

До этого директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, что санкционное давление на Россию может усилиться, если в ноябре 2024 года Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США.

Ранее на Западе признали, что санкции против России провалились.