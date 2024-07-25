Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа доля стран, затронутых финансовыми санкциями США

WP: финансовые санкции США затронули треть всех стран мира

close
100%
«Газета.Ru»

Финансовые санкции США в отношении компаний, физлиц или объектов собственности затронули в той или иной форме треть всех государств мира. Такие данные опубликовало американское издание The Washington Post (WP).

В настоящее время более 60% стран с низким доходом находятся под американскими санкциями. Соединенные Штаты вводят в три раза больше санкций, чем любое другое государство, отмечается в материале. Лишь в прошлом году рестрикции Вашингтона затронули более трех тысяч лиц.

В статье указывается, что американские санкции наносят огромный ущерб странам, которые под них попали. Так, они мешают Кубе получать жизненно важные лекарства, а Сирии — восстанавливать страну после боевых действий. Санкции США против Венесуэлы привели к экономическому кризису в Боливарианской Республике.

Санкции против Венесуэлы способствовали экономическому упадку в стране, по масштабам примерно в три раза превышающему урон, нанесенный Соединенным Штатам в годы Великой депрессии.

До этого директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, что санкционное давление на Россию может усилиться, если в ноябре 2024 года Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США.

Ранее на Западе признали, что санкции против России провалились.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами