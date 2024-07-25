Стало известно о снижении зарплат айтишников в России

Российские айтишники стали меньше зарабатывать в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные HR-холдинга Ventra.

Отмечается, что в первом полугодии средние зарплаты на некоторые позиции снизились на 15–25% в годовом выражении, до примерно 150 тысяч рублей.

Самый высокий доход у IT-специалистов в банковской сфере и ретейле — 265 и 240 тысяч рублей в месяц соответственно. Меньше получают IT-работники, работающие в разработке игр — 149 тысяч рублей, медицине — 137 тысяч рублей и на производстве — 105 тысяч рублей.

В HR-холдинге сообщили, что российские компании все чаще обращаются к начинающим специалистам с невысокими зарплатными ожиданиями.

До этого отчет сервиса «Авито Работа» показал, что средняя зарплата начинающих IT-специалистов (джуниоров) в Москве в первом полугодии выросла на 5% и достигла отметки 91 488 рублей в месяц. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 75 564 рубля (рост 15% год к году).

Ранее выяснилось, что большинство российских старшеклассников не могут определиться с профессией.