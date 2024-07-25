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Евродепутат от Словакии назвал действия Украины экономической войной

Евродепутат Блага счел остановку Украиной транзита нефти экономической войной

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Depositphotos

Украинские власти объявили экономическую войну Словакии, остановив транзит нефти от российской компании «Лукойл». С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента от этой страны Любош Блага в Telegram-канале.

«То, что сделала Украина, — это буквально объявление экономической войны», — написал он.

По мнению депутата, по-другому невозможно объяснить остановку поставок нефти из РФ в Словакию и Венгрию. Блага назвал этот шаг «жестокой атакой» на жителей европейских стран.

Он обратил внимание, что при этом Словакия продолжает отправлять на Украину гуманитарную помощь.

«Сколько мы еще будем бандеровскому режиму на Украине позволять совершать такие военные преступления?» — задался вопросом парламентарий.

До этого МИД Словакии подтвердил обращение в ЕК из-за остановки транзита нефти Киевом. Президент страны Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответом из-за ситуации с поставкой топлива.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через украинскую территорию.

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