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В Раде подсчитали, сколько средств перейдет ВСУ при повышении налогов

Депутат Рады Камельчук: повышение налогов принесет дополнительно $12 млрд в ВСУ

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 миллиардов гривен ($9,7-$12,1 миллиарда). Об этом он заявил в комментарии украинскому изданию Новости.Live.

«Если запустится модель повышения налогов, то что предлагает кабмин, мы получим 400-500 миллиардов гривен дополнительно на армию», — сказал он.

18 июля депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что правительство Украины подготовило законопроект о повышении налогов. В частности, предлагается повысить ставку военного сбора.

До этого представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительные 495,3 миллиарда гривен (около $11,9 млрд).

В июне председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что повышение налогов в стране неизбежно, правительство уже готовит предложение. Он также рассказал, что в украинском бюджете недостаточно средств для покрытия всех нужд армии.

Ранее в Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем».

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