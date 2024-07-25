Стало известно, как россияне относятся к инвестициям в недвижимость

Почти половина респондентов (46%) считают, что инвестировать деньги в недвижимость невыгодно. Об этом свидетельствуют данные исследования Realty Monitor, результаты которого приводит «РБК-Недвижимость».

Большинство опрошенных (77%) уверены, что покупка недвижимости в ипотеку станет менее доступной с отменой льготных государственных программ кредитования.

Две трети респондентов прогнозируют падение спроса на недвижимость в России и увеличение предложения в новостройках. При этом 43% россиян уверены, что такой дисбаланс может спровоцировать задержки в выдаче ключей.

До этого стало известно, сколько британская королевская семья заработала на своих владениях и недвижимости за прошедший финансовый год. Доход монархов вырос до £1,1 млрд. Аналитики связывают рост прибыли короны с шестью новыми ветроэлектростанциями.

Ранее россиян предупредили об опасном последствии падения цен на жилье.