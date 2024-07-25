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Российским инвесторам станет проще совершать сделки в пиковые нагрузки на рынке

«ВТБ Мои инвестиции» запустили голосовые рекомендации для клиентов

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Depositphotos

Российские инвесторы смогут получать голосовые рекомендации от брокера «ВТБ Мои инвестиции» с помощью сервиса Advisory Pro, сообщает пресс-служба ВТБ.

Благодаря сервису в периоды пиковых нагрузок на рынке консультанты смогут оперативно звонить клиенту, давать рекомендации по портфелю и принимать поручения инвесторов на проведение сделок по телефону.

По словам управляющего директора дирекции финансового консультирования ВТБ Арсена Никогосяна, теперь консультант сможет оперативно сообщать инвесторам важные новости.

«В период высокой волатильности на рынке клиент сможет оперативно выставить несколько заявок, в том числе, помимо стандартных, «айсберг», «тейк-профит» и «стоп-лосс», — сказал он.

Услугой смогут воспользоваться клиенты брокера с суммой инвестиций от 10 млн рублей.

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