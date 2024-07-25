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Американские IT-гиганты за день потеряли $768 млрд капитализации

Семь крупнейших IT-компаний США за сутки потеряли $768 млрд рыночной стоимости

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Shutterstock

Распродажа на фондовом рынке США в среду, 24 июля, усилилась, в результате чего «Великолепная семерка» американских бигтехов — Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — потеряла $768 млрд своей капитализации, пишет The Wall Street Journal.

Индекс S&P 500 за сутки потерял 2,31%, опустившись до отметки 5427,13 пункта. Падение стало самым значительным с декабря 2022 года.

Индикатор Nasdaq за торговую сессию упал на 3,64%, закрывшись на уровне 17 342,41 пункта. Снижение является худшим с октября 2022-го.

Промышленный Dow Jones завершил среду на отметке 39 853,87 пункта (-1,25%).

В начале июля Apple установила мировой рекорд по рыночной стоимости, став первой в истории компанией с капитализацией свыше $3,5 трлн.

Ранее европейцам запретили участвовать в обмене активами с россиянами.

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