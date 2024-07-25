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В Кремле прокомментировали рост цен на авиаперелеты в эконом-классе

Песков: рост цен на перелеты в эконом-классе вызывает обеспокоенность у властей

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Shutterstock/Vitalii Matokha

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что рост цен на перелеты в эконом-классе вызывает обеспокоенность у властей.

На вопрос журналиста, обратили ли в Кремле внимание на данные Росстата, который сообщил о росте цен на авиаперелеты в эконом-классе на 30%, ведь отдых для семей с детьми становится более затруднительным, Песков ответил, что в стране идут определенные инфляционные процессы.

«Это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка. Прорабатываются разные меры. Вы знаете, что таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться, реализовываться. Но инфляционные процессы действительно есть, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках», — поделился Песков.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» работают над мерами по повышению прозрачности ценообразования на авиаперевозки.

Ранее россиянам рассказали, что собрать в полет с детьми.

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